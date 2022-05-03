打炒房與升息雙壓力之下，今年4月六都移轉棟數共22,439棟，月減11.2%，年減0.4%。其中南二都的單月衰退幅度，比中北部都會鮮明，主要是台南、高雄過去一年來，房價隨台積電擴大投資彈升，使部分資金有限的買家望價興嘆；加上南二都經過早前一波的熱銷潮後，目前市場上的成屋、中古屋供給處於低水位，所以量縮情況相對明顯，價格走勢則依舊溫和。

4月六都移轉棟數共22,439棟，台北市月減14.2%，新北市月減4.6%，桃園市月減12.8%，台中市月減7.7%，台南市月減20.3%，高雄市月減16.2%。今年前4個月的買賣移轉量，六都總計達87,360棟，比去年同期微增3.2%，為近9年來最佳！其中台南8,024棟，縣市合併升格以來的12年同期新高，台中的17,310棟及高雄的13,712棟，則皆為近11年同期最大量。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，由於房市交易與登記往往有1個月左右的時間差，所以4月建物買賣移轉棟數反映的是3月至4月初的市況，而3月中行政院會通過打炒房相關修法，針對炒作行政罰擬從原本最高500萬元，大幅提高到5000萬元，以遏止房價遭不當炒作，並函送立法院審議，加上央行無預警升息1碼，雖未造成明顯壓力，但衝擊民眾購屋信心，購屋態度轉趨觀望，因此讓4月交易量較3月減少11.2%。

六都4月的買賣移轉量年月雙減，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，是因3月中旬央行升息的效應已開始浮現，在預期利率走揚、政府繼續打炒房的情況下，民眾購屋也略轉觀望。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，南二都今年前四個月的買賣移轉量之所以延續高檔，主要是仰賴第一季的高成長支撐；事實上，六都前四個月的累計買賣移轉量能，雖仍保持正成長，不過與前月相比，年增幅已逐漸趨緩，因此4月房市的觀望氣氛，確實比稍早濃郁一些；在打炒房、升息等政策持續發酵下，後續買賣移轉的成長率不排除再進一步收斂，房市預估將朝「量縮價穩」的趨勢發展。

陳金萍提醒，全球貨幣政策正式走向緊縮，聯準會本月再升息2碼似乎已成定局，且市場預估全年升息幅度將達10碼之多，而國內通膨壓力與日俱增，3月物價指數年增率3.27%，創9年半來最大增幅，為抑制高通膨，6月央行再度升息的可能性不低，若國內跟進持續性的升息，將讓購屋族房貸負擔備感壓力，升息3碼以上恐怕就難以負荷。此外，國內疫情持續增溫，確診人數突破萬人，也將衝擊民眾購屋信心，延緩購屋時程，都將是影響房市變數，預估第二季房市挑戰大，不容樂觀。