兒童疫苗陸續開打，不少爸媽難以抉擇，不知道該不該讓孩子接種。對此，中研院生醫所研究員何美鄉透露，健康小孩染疫後住院與死亡的風險都不高，但風險也不是零，要不要打疫苗就看爸媽，但如果是本身有慢性病的兒童，她就強烈建議打疫苗，因為根據美國研究發現，染疫住院的兒童中，其中有69.9％的孩子罹患慢性病。

何美鄉日前在臉書上發文表示，如果以衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎所說的，這波Omicron疫苗，台灣兒童致死率是萬分之一，那當然要打，但她第一次聽到這數字的直覺就是「有問題！」而這1年來，她的直覺歷經網路假詢息一再考驗，證實她的直覺很準，聽起來不對的，查驗了也都真的有問題。

何美鄉指出，前幾天又被問到該不該讓孩子打疫苗，她本想仰賴ACIP開完會，有可能公布他們用於利弊分析的資料給父母們參考。結果又落空，他們依慣例沒公布相關資料，但假如還是用那萬分之一的死亡率，可能是錯誤的數據，當然做不出最佳決定。

美國18歲以下兒童染疫、住院與死亡機率。（圖／翻攝自何美鄉臉書）

何美鄉透露，這周末她熬夜蒐集美國感染新冠肺炎兒童的資料，因為現在面對的病毒是Omicron，當然要把Omicron給分出來。美國18歲以下的人，在Omicron流行期間，新冠肺炎致死率是萬分之0.51；而Omicron之前則是萬分之0.98；但這是0至17歲染疫者的總數字，要如何看待5至11歲呢？大家都知道，兒童越小、死亡率就越高，可惜這份報告沒有區分兒童的年齡層。

何美鄉引述世界兒童基金會所收集的資料來推估佐證，發現0至4歲的兒童的死亡人數是最多的族群，所以5至11歲感染Omicron的死亡率一定是小於萬分之0.51。另一篇有關兒童染疫住院的報告中，顯示兒童年紀越小，住院率就越高。

何美鄉說，按理來說，死亡率應和住院率對應，住院資料顯示0至4歲兒童佔了一半以上的兒童住院率，而5至11歲不超過四分之一。參考美國CDC的資料發現，397名小孩住院，其中有69.9％的小孩有慢性病，30％則沒有。同份報告也顯示，每10萬個沒打疫苗的兒童就有19.1人會住院、但有打疫苗仍住院的兒童，每10萬人僅9.2人。

美國研究5至11兒童染疫住院率。（圖／翻攝自何美鄉臉書）

何美鄉也整理出69.9％罹患慢性病住院的兒童，疾病分別是慢性肺病（11.4％）、慢性代謝疾病（3.9％）、血液疾病／血紅蛋白病（9.9％）、心血管疾病（14.9％）、神經系統疾病（33.4％）、免疫功能抑制疾病（13.8％）、腎臟疾病（3.2％）、胃腸道/肝臟疾病（2.1％）、風濕病／自身免疫／炎症性疾病（4.2％）、肥胖（21.3％）、胃管餵食者（9％）和輪椅使用者。

何美鄉總結說，健康小孩感染新冠肺炎後，住院與死亡的風險都不高，但風險不是零，利弊就看各位爸媽與兒童自己的價值觀衡量，但如果兒童本身有慢性病，則強烈建議接種！