本土疫情遍地烽火，醫院急診每天都湧入大批民眾，馬偕醫院急診外科主任白永嘉表示，一對情侶昨日傍晚到醫院掛急診，男子主訴腹痛，沒有發燒、無呼吸道症狀，進入「乾淨」的看診區，檢查得差不多後才說出女友早上快篩陽性的事，隱匿理由竟是「怕說了會影響檢查」，且事後女友的PCR報告為陽性確診，讓白永嘉氣爆罵「真的不要這樣」。

女子事後做PCR結果為陽性確診。（圖／翻攝自醫師白永嘉臉書粉專）

白永嘉昨（2）日於個人臉書粉專指出，傍晚一對情侶到醫院急診，男子主訴腹痛、無發燒、無呼吸道症狀，經醫護人員分流下，進入「乾淨」的看診區，待檢查告一段落後，男子才緩緩說出女友早上快篩陽性的事。

白永嘉嚇了一跳，認為明知女友快篩陽性，卻讓她陪同到醫院急診，他進一步追問男子隱匿原因，對方表示，「我不想說，因為我怕講了會影響檢查和處理的速度」。事後院方替女子做PCR篩檢，結果為陽性確診，令他氣得大罵，「真的不要這樣，急診有很多老人、慢性病或嚴重的病人，就醫請務必誠實告知，不要只貪圖求自己的方便，很多醫護和病人會受影響」。

貼文曝光，引發網友撻伐，「真的很可惡！醫護單位已經很辛苦了」、「可以不要隱匿自己已確診而危害到幫助自己的醫療人員嗎？真的太自私了」、「超自私，這種人應該嚴格懲處」、「別人的命都不是命」、「這種真的要重罰」、「希望在前線的你們平安」。