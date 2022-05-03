國內本土疫情連續5天突破萬例，隨著染疫人數激增，中重症個案也越來越多。指揮中心昨公布的其中一起重症，是一名20多歲女性，確診後居家隔離，本身無慢性病史，卻突然惡化插管。醫師推測，很有可能是其他部位感染，導致病情加重。

根據中央流行疫情指揮中心資料，這名20多歲女性已接種完整3劑疫苗，4月26日出現發燒、腹瀉等症狀，前往醫院採檢確診，執行居家照護；結果居家期間腹痛、嘔吐更嚴重，29日再就醫，因血壓偏低、腎功能異常住院；30日呼吸窘迫，插管接呼吸器，因新冠肺炎併呼吸窘迫及敗血症，住進加護病房。

由於個案情況罕見，醫界認為應與其他部位發生感染有關。根據《蘋果新聞網》報導，新光醫院感染科主任黃建賢研判，不排除細菌性腸胃炎導致敗血症；又個案有腹瀉，而肛門位置接近女性尿道，易污染泌尿道。黃強調，因缺乏詳細報告，僅提出可能的感染原因。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，20多歲年齡層的確診個案累積約2萬例，中重度共12例，比例萬分之5左右，比例雖低，但染疫本來就不能掉以輕心。醫師提醒，若確診後高燒超過48小時，併嚴重腹瀉等症狀，可能已有其他部位遭感染，應立即就醫治療。