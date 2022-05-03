美國4月製造業活動雖然出現連續第二個月放緩，不過工廠待完成工作量已見減少，顯示供應鏈瓶頸似乎已有紓緩跡象。

供應管理協會周一發布調查顯示，4月全國工廠活動指數從3月的57.1降至55.4，不僅低於市場預期的57.6，而且也創2020年9月以來的最低水平。

但該調查結果也非全然悲觀，分類項目當中的積壓訂單指數從前月的60降到56，為連續第二個月下滑，意味供應鏈緊縮情況已有部分改善跡象。