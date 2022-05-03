美國4月製造業活動再度放緩 但供應瓶頸已見緩和跡象 07:452022/05/03 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國4月製造業活動雖然出現連續第二個月放緩，不過工廠待完成工作量已見減少，顯示供應鏈瓶頸似乎已有紓緩跡象。 供應管理協會周一發布調查顯示，4月全國工廠活動指數從3月的57.1降至55.4，不僅低於市場預期的57.6，而且也創2020年9月以來的最低水平。 但該調查結果也非全然悲觀，分類項目當中的積壓訂單指數從前月的60降到56，為連續第二個月下滑，意味供應鏈緊縮情況已有部分改善跡象。 美國會將審理援烏法案 增列沒收俄權貴財產條款 古巴舉行勞動節遊行 抗議美國禁運 #全國 #美國 #製造業活動 #放緩 #供應 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 法國大選後首場社運 五一遊行不滿勞權倒退 09:482022/05/02 國際 美天然氣產量增幅放緩 難滿足市場需求 20:532022/05/02 財經 俄烏戰爭若打到「這個月」專家：他一定會出手 22:432022/05/02 政治 美國存款總額恐下滑 二戰來首見 04:102022/05/02 全球財經 消防救護量是過去1.2倍 內政部曝優先啟動順序 17:052022/05/02 財經 因應台海衝突 美英共商應變計畫 04:102022/05/02 產業財經 俄烏開戰後他民調跌破眼鏡 郭正亮曝驚人原因 19:472022/05/02 政治 Fed利率會議在即 美國公債反彈 18:472022/05/02 財經 黑客松徵件開跑 最多人關心這議題 16:052022/05/02 財經 談台灣未定論 謝長廷：美國從沒承認台灣屬於中國 22:092022/05/02 政治 揪愛媽咪獻心意 母親節全國電子給你雙倍寵愛 17:362022/05/02 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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