歐盟成員國能源部長周一召開緊急會議，針對俄羅斯強迫歐洲國家必須改用盧布支付天然氣一事尋求因應對策。

上周由於保加利亞與波蘭等國拒絕用盧布支付天然氣，遭到俄國切斷供應供應。

雖然上述兩國原本就計畫今年不再向俄國購買天然氣，並表示他們有能力解決斷氣問題，不過該發展還是引發外界擔憂歐盟其他國家，包括德國將是下一個遭俄國斷氣的國家。

由於許多歐洲企業本月將面臨天然氣支付的最後截止期限，歐盟國家目前必須趕快針對該議題尋求共識，讓這些企業可以持續購買天然氣同時，又不會違背歐盟對俄國的制裁。