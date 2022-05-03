根據高盛集團發布的最新申報文件顯示，該投行在3月把對俄羅斯的信貸曝險額度從2021年底的6.5億美元砍到只剩2.6億美元。

它在文件中還提到，與俄羅斯相關的市場曝險程度與它對烏克蘭的總曝險額並沒有太大關係。

自從俄羅斯在2月底入侵烏克蘭後，高盛與摩根大通在3月成為美國第一批宣布撤離俄國的美國大型銀行。它們此舉也對其他同業跟進撤出俄國帶來極大壓力。 高盛在上月舉行財報會議時，當時執行長索羅門表示，由於俄烏戰爭影響，導致該銀行首季虧損3億美元。