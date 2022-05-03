俄烏戰爭導致高盛削減對俄國的信貸曝險額度 07:452022/05/03 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據高盛集團發布的最新申報文件顯示，該投行在3月把對俄羅斯的信貸曝險額度從2021年底的6.5億美元砍到只剩2.6億美元。 它在文件中還提到，與俄羅斯相關的市場曝險程度與它對烏克蘭的總曝險額並沒有太大關係。 自從俄羅斯在2月底入侵烏克蘭後，高盛與摩根大通在3月成為美國第一批宣布撤離俄國的美國大型銀行。它們此舉也對其他同業跟進撤出俄國帶來極大壓力。 高盛在上月舉行財報會議時，當時執行長索羅門表示，由於俄烏戰爭影響，導致該銀行首季虧損3億美元。 美國會將審理援烏法案 增列沒收俄權貴財產條款 烏外長提議 讓中國成為烏國安全保證者之一 #俄國 #俄羅斯 #億美 #高盛 #俄烏戰爭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄導彈襲敖德薩機場 跑道毀無人傷 04:102022/05/02 焦點新聞 「車臣戰士」在醫院槍決俄國士兵 目擊者吐恐怖真相 20:292022/05/02 國際 俄烏戰爭下歐股難表現 可留意政策作多行情 17:562022/05/02 財經 不理會西方制裁 日本繼續俄羅斯天然氣項目 23:522022/05/02 國際 通膨＋俄烏戰爭衝擊 歐元區企業和消費者信心下滑 21:532022/05/02 財經 遭經濟孤立 俄羅斯望與中國增加貿易量 12:032022/05/02 兩岸 俄烏戰爭若打到「這個月」專家：他一定會出手 22:432022/05/02 政治 設俄校復俄幣與列寧像 俄加速消化烏南佔領區 12:282022/05/02 國際 米爾斯海默：俄烏戰爭將引發糧食危機 影響美國對中國遏制政策 21:232022/05/02 兩岸 烏軍消息人士：俄參謀總長於前線指揮所遭砲擊受傷 20名軍官被炸死 14:442022/05/02 國際 烏克蘭關閉馬立波等4港 澤倫斯基批俄釀糧食危機 23:552022/05/02 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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