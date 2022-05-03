傳奇(4994)公布第一季財報，營收5.62億元，稅後淨利0.54億元，較去年同期轉虧為盈，每股盈餘0.49元。

傳奇指出，第一季來自遊戲收入5.44億元，年減24.66％，權利金收入0.18億元，年減15.57％，整體營收5.62億元，年減24.38％，遊戲營運貢獻主要來自2018年底上市手機遊戲《風之國度》與2021年度陸續新推出《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》台港版與國際版、《Dragonicle》國際版及《戰鬥吧龍魂》台港版、日版與韓版。

第一季營業毛利3.04億元，年減28.13％，營業利益為0.81億元，年增41.94％，稅後淨利0.54億元，較去年同期轉虧為盈，每股盈餘為0.49元。

此外，今年第一季因日幣匯率跌幅較大，因此帳務上將持有日幣存款以季末參考匯率轉列台幣帳列金額時，產生金額較大的外幣評價損失，導致業外損失增加。

公司表示，《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》日版已於4月19日在雙平台正式上架，同時也獲雙平台推薦，並登上App Store免費排行榜第一名，目前尚有多款遊戲同步研發中，另外，下半年計畫推出首款於區塊鏈平台Wemix上架的策略遊戲。