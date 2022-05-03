本土疫情升溫，防疫政策持續改變，但國民黨前主席、立委江啟臣指出，政府說要與病毒共存，卻連最基本的快篩試劑都沒有做好準備，且大量徵用的採購價格竟比國外超市零售價還貴，質疑「有意讓業者趁國人之危大發國難財？」

江啟臣表示，快篩即將成為民眾生活日常，不論是外出工作上班、上學或參加活動，先行自我快篩可瞭解自身狀況，確保自己和他人的健康，並透露他因為工作的關係需在台北、台中兩地往返，因此每天都落實自主快篩，確定健康無虞才出門。

江啟臣指出，雖然本土確診人數不斷攀升，但指揮中心指揮官陳時中卻預告仍未達高峰，面對疫情持續加劇，防疫政策也不斷改變，不過PCR採檢量能已難負荷，接下來若要直接將快篩陽性視為確診者處理，相關配套是否已開始規劃，而大前提的快篩是否能夠到位？

江啟臣表示，國外的快篩零售價格，香港每劑18港幣（約新台幣67元）、泰國49泰銖（約新台幣42元），而我政府稱要與病毒共存，卻連最基本的快篩都沒準備好，甚至大量徵用的採購價格還比國外超市零售價貴，怒批「這不只是被當凱子，更自曝沒有超前部署而造成人民納稅錢的浪費，政府難道沒有任何反制措施，只能任人宰割，還是有意讓業者趁國人之危大發國難財，國家的司法檢調在哪裡？」

江啟臣說，當前物價高漲，快篩1劑百元對民眾更是加重荷包負擔，政府用人民納稅錢編列了8400億的紓困預算，採購的快篩試劑為何不願直接免費提供給民眾，質疑「減輕人民生活壓力、避免群聚染疫真有那麼難嗎？」