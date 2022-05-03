「梅雨季」第2道鋒面要來了，氣象專家吳德榮表示，周六梅雨季第二道鋒面接近，大氣不穩定度略提高，西半部午後有局部短暫雷雨機率，周日、也就是母親節當天鋒面南下影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，下周一鋒面遠離，天氣好轉。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，周六（7日）梅雨季第2道鋒面接近，大氣不穩定度略提高，西半部午後部分平地也有局部短暫陣雨或雷雨。周日（8日）母親節受鋒面影響，天氣轉變；下周一（9日）鋒面遠離，天氣漸好轉。不過仍然不是滯留性鋒面，且為第6、7天的模擬，對各地的影響，需持續觀察。

氣象局則指出，周六、周日（7日、8日）假日鋒面接近，水氣增多且天氣變不穩定，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲。

至於近日天氣，吳德榮表示，今白天起鋒面及南海水氣南移至巴士海峽，中部以北好轉，南部、東半部及山區仍有局部短暫雨；白天起氣溫略回升，北微涼約22至23度、南舒適氣溫25到29度，各地早晚涼，約14至16度。

吳德榮表示，明日至周五（4至6日）受偏東風影響，迎風面低層水氣較多，東半部有局部短暫陣雨，西半部多雲時晴，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨；各地氣溫逐日回升。