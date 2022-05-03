歐陽靖近來在社群分享兒子崩潰躺在地上的照片，卻被育有二寶的女星蔡沐妍嘲諷：「自私放任」，讓她無奈表示：「我是被丟掉的單親媽」，兩人教育理念不同引發軒然大波，如今，鄉民女神「qn」黃瓊慧翻出過往蔡沐妍讓女兒在公共場合躺地上的照片，接著反問：「妳到底有什麼資格講人家」。

鄉民女神「qn」在臉書貼出蔡沐妍2018年IG發文，只見她拍下女兒躺在地上的照片，並寫道：「偷看阿嬤試穿衣服」，顯然對女兒做出的反應感到逗趣，但對比她酸歐陽靖一事，讓鄉民女神「qn」反問：「妳到底有什麼資格講人家，我就問在公開場合『偷看阿嬤試穿衣服』，是自由開放、適性教育？還是自私放任、不具有基本禮儀啊」，接著指出當時女兒年紀跟歐陽靖兒子目前年紀差不多，反問：「妳怎麼這麼雙標啊？我可以妳不行」。

鄉民女神「qn」表示蔡沐妍拍這張照片時，應該跟歐陽靖心態差不多，都覺得相當無奈，相信歐陽靖分享照片只是想跟有同樣經歷的媽媽互相取暖，接著反問蔡沐妍：「怎麼妳在看到其他媽媽讓小孩子躺地的照片，就瞬間忘記自己曾經也走過這段、然後反過頭來批鬥小孩和媽媽？拿這張照片來打妳的臉真的是剛好而已」。

鄉民女神「qn」指出最近有幾篇貼文看不下去，幾個藍勾勾同掛的貴婦姊妹名模一起嘲笑別人育兒，自諷說「矮額以後會不會被酸民酸拿名牌包？」然後假掰裝勇敢表示：「我不怕拿名牌」，讓她忍不住狂酸：「不知道這種心態是不是自認自己有上過女人我最大那種節目所以高人一等」。