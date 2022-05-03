俄烏戰爭超過2個月，歐洲態度備受關注。曾任台灣駐巴林代表與駐法國、比利時副代表的薩支遠表示，歐洲雖讓美國當老大哥，但其實並未一起抗中、俄，因歐洲各國都曾稱霸過，他們以輕鬆自然的態度面對大國崛起；美國11月國會期中選舉恐影響總統拜登的地位，這也將間接影響援烏政策。

薩支遠今日（3）接受香港媒體《中評社》訪問指出，歐洲雖讓美國當老大哥，但並未跟隨美國一起抗中，這點從2020年12月30日完成的中歐投資協定談判可見。雖此協定目前受俄烏戰爭影響，而被歐洲會議擱置，但中歐投資協定對歐洲比較重要，且中國大陸市場大，此協定能改善歐洲經濟。

薩支遠直言，其實歐洲人認為「大國崛起」是很正常、很自然的事，看得也比較開，畢竟歐洲各國都曾稱霸過，他們都認為霸權本就有所起落，並不會因此隨美國一起抗中、抗俄。

針對俄烏戰爭，薩支遠分析，美歐國家對烏克蘭的態度會否調整，主要看三大關鍵：第一，法國6月的國會選舉，總統馬克宏可能調整外交政策，這會進而影響歐洲諸國對烏克蘭的態度；第二，美國11月的國會期中選舉，目前執政黨選情告急、民調堪憂，這恐會影響拜登地位；第三，俄羅斯總統普丁的地位是否穩固。