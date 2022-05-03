大陸封城衝擊電子產業鏈，達方(8163)轉投資詠業(6792)第2季營運略受影響，不過詠業今年營運仍以雙位數成長為目標，達方亦積極協助詠業精密天線及壓電產品導入電動腳踏車與NB，台南廠區也將擴充30%到50%產能，協助詠業規劃下一波成長動能。

詠業三大產品線為電子陶瓷元件、模組與系統產品及其他電子零組件，主要應用於無線通訊零組件、壓電元件與超音波傳感器及線路保護元件等領域，公司深耕在車用衛星導航市場、無線藍牙耳機、空氣及水中的超音波傳感器、保護元件等藍海市場應用，銷售地區涵蓋台灣、日本、中國及美國等地區，產品線豐富且客戶地區分散，業績較不受單一市場需求波動影響。

詠業第1季合併營收為4.39億元，年增13.47%，營業毛利為1.78億元，年增15.05%，合併毛利率為40.41%，年增0.55個百分點，稅後盈餘為7814萬元，年增39.19%，每股盈餘為1.63元。

大陸新冠肺炎疫情大爆發，華東地區封城停工對電子產業鏈造成衝擊，詠業第2季營運也受到影響，不過詠業表示，目前訂單多是遞延出貨，雖然謹慎看待第2季營運，但全年仍以挑戰雙位數成長為目標。

在產能規劃部分，達方台南廠已提前擴充30%到50%壓電產品及天線產品產能規模，預計第2季完成，第3季加入，今年的資本支出主要是針對設備瓶頸做適當投資，藉由自動化投資優化生產效能，以及新產品新技術所需的研發設備及製程設備持續投入，確保公司長遠發展。