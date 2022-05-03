本土確診狂飆，居隔人數也暴增。中央流行疫情指揮中心也逐步放寬居隔規定，從最初的與確診者接觸後須隔離7天，到居隔新制3＋4，而疫情預估在五月中下旬達到高峰，為了兼顧防疫與正常生活，政府擬再放寬居隔措施，只要第三劑疫苗施打率破7成且重症率不上揚，預計從6月開始，將讓打完3劑疫苗的人以快篩取代居家隔離。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾透露，疫情高峰期恐會出現在5月的中、下旬，為了兼顧防疫與日常的生活，未來整體的管制措施也將逐步放寬，目前預計會從打過3劑疫苗的人開始做，因此呼籲還沒有接種疫苗的民眾，如果可以打就快打。

居家隔離措施最初天數為7天，隨著本土染疫人數不斷增加，居隔者人數也不斷上升，因此指揮中心也在4月26日宣布「居隔新制3＋4」，確診者的親密接觸者前3天居家隔離，後4天只要快篩陰性就可出門，但要做好自主防疫，務必全程配戴口罩，且禁止聚會聚餐與餐廳內用，並儘量避免會與不特定對象接觸的場所。

根據《鏡週刊》報導，，政府正評估逐步放寬隔離管制措施，如果第三劑疫苗覆蓋率達7成以上，且中重症的比例能抑制不上揚，未來可能會開放打完3劑的人以快篩的方式取代居家隔離。而這項新措施最快6月上路，到時候與確診者接觸過的人，可以用快篩陰性取代居家隔離措施，形同「半解封」。