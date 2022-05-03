俄羅斯武裝部隊參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）4月30日秘密動身前往烏東前線，身為軍隊最高階將領，其親赴前線的舉動相當罕見。美國眾議院議員柯羅（Jason Crow）指出，這可能代表俄軍情況不妙。台灣網友對此討論熱烈，有人直言「民進黨看看」，認為執政黨應借鑑俄烏戰爭，不能將百姓帶往戰爭。

《紐約時報》（New York Times）報導，一名匿名烏克蘭高階官員透露，吉拉西莫夫上周親赴危險的烏東戰事前線多日，並於30日白天抵達已受俄軍控制的烏東北城鎮伊久姆（Izium）第12學校（School No. 12）。官員說吉拉西莫夫親訪前線，是為了改變俄軍疲弱的進攻態勢，烏軍也已經事先掌握吉拉西莫夫會造訪伊久姆的消息。

才拜訪完基輔的美國眾議院情報委員會成員柯羅1日評論，「這可能意味著俄羅斯人的情況不妙」，並指數千俄軍戰死導致士氣低落，且其於南部、東部的進攻似乎停滯不前。針對報導，俄羅斯國防部尚未回應。

此消息引發台灣網友熱議，紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「民進黨看看！死的這幾千人都是人命，高明的執政黨不該整天嘴砲，而是要引以為鑑，確保人民不會被帶往戰爭」、「戰爭最慘的就是百姓」、「請多關心台灣人民好嗎？台灣亂成一團疫情繼續嚴重！到時台灣會怎樣沒人關心」、「因為快5月9號了，普丁不會等太久了」、「普丁會速戰速決」。