小編今天（3日）精選5件不可不知的國內外財經大事。貨櫃航運今年可望再續榮景，在新完美風暴下進化獲利模式。陽明海運董事長鄭貞茂表示，目前航運雖受到大陸防疫封控、俄烏戰爭、美西碼頭勞資談判等變數影響，但在大陸穩經濟保供應鏈下，封控影響可能限於第二季，接著下半年美國塞港緩解，大陸解封後遞延出貨、俄烏戰後重建物資，將帶來龐大運輸需求，對運量、運價都好。

【1】戰火、塞港與疫情作祟… 陽明董事長鄭貞茂：超完美風暴下 持續乘風破浪

全球逾八成貿易靠海運，鄭貞茂強調，只要需求面沒降溫，今年航運業還是走穩，景氣有機會比去年好。此外，通膨上升、消費者指數攀高，在多國加速升息、央行貨幣政策一致下，下半年可望緩和。

展望明、後年，將面臨航運史上新船下水最多的兩年，外界擔心船舶過剩拖累運價下跌，他強調，需綜合評估船舶塞港、汰舊換新、環保法規的情況，看運力淨增加而定。

【2】不受大陸疫情封城影響… 台積大樂 蘋果新機如期量產

雖然俄烏戰爭及中國大陸疫情封城等外在變數影響蘋果生產鏈，但在預期不確定性因素下半年消散後將帶動新一波買氣，蘋果生產鏈仍依原計畫推進，下半年將推出的iPhone 14核心晶片已進入生產階段，A16應用處理器採用台積電4奈米N4P製程並開始投片，明年將推出的iPhone 15核心A17應用處理器已完成設計，將採用台積電3奈米N3製程量產。

【3】T＋0 5月9日上路 券商動起來

上半年證券市場重頭戲－不限用途款項借貸「T+0」9日將正式上路。據了解，各大券商已提前對旗下客戶進行推廣，並主打利率、服務費優惠，積極開拓此業務。且因應數位化趨勢，投資人只要完成線上申請，賣股當日即可變現，提升資金運用靈活性。

【4】金管會4招補破網 救產險 480億準備金上膛

防疫保單之亂恐拖垮產險公司，金管會出手補破網。金管會主委黃天牧2日坦言，防疫保單理賠數字不斷增加，的確對產險公司財務造成壓力，股東增資是首要方式，但金管會在必要時刻，將准許產險公司動用「重大事故準備金」161億元及「危險變動準備金」320億元，沖抵鉅額防疫保單的損失。

【5】10年期美債衝3% 道瓊暴跌500點V轉翻紅

聯準會4日決策會議後即將宣布升息2碼，帶動投資人拋出手中美國公債，近期美國10年期公債殖利率不斷走揚，4月寫下逾十年來殖利率最大單月升幅。10 年期美債殖利率週一 (2 日) 走升，創 2018 年以來首次觸及 3%，美股開高後震盪走低，道瓊一度暴跌逾 500 點，尾盤急拉翻紅。