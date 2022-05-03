大陸央視新聞用戶端報導，湖南長沙4月29日中午過後，有居民6層自建樓房發生倒塌事故，造成23人被困，另有39人失聯。經過72小時黃金救援時間，5月3日4時15分許，湖南長沙居民自建房倒塌事故的第9名受困人員被救出。

報導稱，2 日晚間22時許，緊張救援工作現場，救出第8位被困者後，發現仍有被困者生命跡象，確定是第9名被困者位置。

據報導，5月3日淩晨，3時10分左右，消防員判斷其準確位置，並打通一個孔，看到了第9位受困人員，是一名女性。

消防人員問，「你能看見光嗎？」

「能看見。」這名女性答道。

據消防人員介紹，當時她能說話交流，生命體徵相對比較平穩，神志清醒，營救第9位受困人員的救援作業條件相對較好。

3時56分，從救援作業現場傳來好消息，對第9名受困人員的救援進展比較快，比較順利。不久，這名受困人員被救出，第一時間送往醫院救治。

救援人員稱，之前第8位被困女孩兩條腿都被埋壓，雖然曾提出過截肢的方案，但是為了最大限度保護被困者，救援人員通過幾個小時的加固，成功將她救出。