34歲台灣女星豆花妹(蔡黃汝)，外貌亮眼出眾，擁有清新氣質，在音樂、戲劇、主持領域皆有涉獵，美麗笑容很有男性觀眾緣，她也會在社群分享日常，昨日(2)她在晚間偶然路過車禍地點，和1名外送員直接在路上指揮起交通、協助傷者，英勇表現引來網友大力讚賞。

豆花妹2日在FB分享一樁救人美事，晚上經過松山高中校門前，她原本正在通話中，接著眼前有車禍發生，立刻掛斷電話說：「我要去救人了，掰！」接著走到傷者旁和一名外送員聯手守護倒地傷者，畢竟是在路中央車子移動速度很快，她感到一陣危險襲來，在內心狂喊：「拜託！千萬不要保齡球式撞到我啊啊啊！！！」

就這樣，連豆花妹自己也不清楚淋了多少雨，眼見車子多到自問「慶幸穿了整身白，應該很亮吧？」接著警車抵達現場，外送員和她示意ok，雙方才各自離開事故地點，豆花妹形容「默契地散場不擁抱，覺得今晚的自己，蠻帥的！」此外，她也不忘提醒網友雨天行車多加注意，並希望兩位傷者無大礙才好。

網友看到女神善舉，紛紛打分給出高評價：「正義閃亮花人美心也美」、「妳好棒，謝謝有妳」、「現實如俠客般行俠仗義，不愛不行呀～」、「下雨天騎車或開車都要非常的小心」至於有人提問道：「小心被車禍家人誤會是妳撞的，有時候做好心也要很小心」豆花妹對她回應：「我想事實是如此，那誤會是會解開的！認為還是助救人先」超暖發言獲網友讚賞。