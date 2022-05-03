1名女網友在《爆料公社》發文，婆婆借住在她家，某天看到老公在晾她的內衣褲時，竟大聲指責原PO不應該讓男人碰女人的私密衣物，會帶衰還會壓垮氣勢，真是惡毒的女人，她聽聞相當傻眼，便與婆婆大吵，不料老公卻責備不禮貌，讓她難過的表示：「所以我活該被罵嗎?」貼文一出引起熱議。

原PO在《爆料公社》抱怨，近期婆婆因到醫院回診，暫時住她家，她婚後和老公都是輪流曬衣服，日前婆婆看到老公在幫她曬內衣褲時，婆婆竟臭罵原PO，讓男人碰女子內褲會帶衰，且因為家裡衣服曬在高處，婆婆還質疑，讓老公在內衣褲下走來走去，是要把老公氣勢壓下去嗎？

經過被婆婆連環指責，還被罵是惡毒的女人後，原PO忍無可忍變頂撞回去，不料老公卻責備她對長輩不禮貌，讓她不禁哭喊，「所以我是活該被罵嗎?」、「我也有曬老公的內衣褲阿。」

不少網友在貼文下憤怒留言：「這老公不是神隊友」、「真的很不需要理會倚老賣老的，她可能羨慕嫉妒你，因為她老公沒幫她做家事，晾內衣褲」、「就算他都覺得不禮貌他們也要自己承受阿，好人就不會如此犯賤了，她也不是你阿嬤不用太看當會一事，委屈老婆算甚麼男人」。

但也有人出面勸說：「推薦你買烘衣機，這樣就不會有這個問題了喔，也不只是為了婆婆，有烘衣機就不用曬衣服了，可以節省空間，衣服還會很乾，梅雨季或是潮濕的天氣，非常好」，原PO在下方回覆：「為什麼要我退讓，現在是她來住我家耶，為了婆婆去買烘衣機簡直太誇張!」