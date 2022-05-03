台日女星篠崎泫，擁有甜美臉蛋、火辣身材，2013年曾以女團「Twinko」的身分出道，女團解散後，她也因為參加《娛樂百分百》的狼人殺單元而獲得矚目，持續活躍於各大綜藝節目中。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，日前發佈一段自導自演的逗趣短片，但穿著細肩帶平口上衣的她，被網友發現疑似「露點走光」造成騷動，她也立即出面回應了」。

篠崎泫日前在IG限時動態上曬出一段3月14日所拍攝的影片，影片中只見她穿著一件藍灰色的細肩帶Bratop，在鏡頭前大方嗅出纖細蠻腰及手臂，接著張力東出現準備將外套拿走，篠崎泫則一邊笑著回應「關你什麼事！你走開啦」，一邊拉起滑落的肩帶，此時或許是因動作較大，篠崎泫的胸前突然出現黑色陰影，讓大批粉絲看完紛紛留言「走光了....」、「只看到肩帶掉下來」、「是不是走光了」引起網友熱烈討論，也吸引超過2.7萬人次觀看。

對此，篠崎泫也趕緊在限時動態發文澄清，表示「我當天貼了胸貼，裡面還多穿一件平口內衣，所以總共是三層防護，完全沒有走光的可能」，接著強調「我自己放大確認過無數次，就真的是陰影，我不會蠢到自己上傳自己走光影片吧」文末貼上無奈笑哭的表情，並加碼PO出當天的穿搭，正面打破網友質疑她走光的疑慮。