劉姓男子駕駛半聯結車搭載李姓男子行經國道一號，因不滿曾女所駕的自小客車當烏龜車，便逕自在國道上以聯結車體攔停曾女，李男還下車持鐵條敲打曾女車窗。新竹地院審結，依公共危險罪，處李男6月徒刑，得易科罰金18萬元。可上訴。

判決書指出，劉男2020年5月7日駕駛營業用半聯結車搭載李男，行駛於國道1號南下楊梅交流道至湖口休息站之間，不滿曾女所駕駛的自小客車速度過慢，因而發生行車糾紛，李男要求劉男以車體優勢，在國道下匝道口突然跨越槽化線攔停曾女，造成後方車流回堵，李男持鐵條下車威脅，要求曾女開車門未果，還拍打車窗7至8下，讓曾女嚇得報警。

對此，李男不否認有在國道上將車停在曾女前面，但辯稱是因為曾女先停下，他才開到曾女前方停車，僅是想趁機與曾女釐清事情，否認做出脅迫與威脅的動作，稱自己僅有交通違規。

新竹地院勘驗證據，認定李男指使劉男突然跨越槽化線，將聯結車停在曾女車前，以及李男持鐵條下車，在曾女車外揮舞還拍打車窗的行為，均讓曾女心生畏懼，依妨害公眾往來安全罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。