韓國、日本甚至大陸演藝圈，偶像女團都相當盛行，甚至因團體帶旺個人發展，例如有著154名成員的「SNH48」，就出了個被封為「4000年一遇美女」的鞠婧禕，而她的前隊友最近引發話題，那就是林嘉佩，被傳之所以去年閃電退團，是隱婚並悄悄生子，推算時間，她還有登台演出時已懷孕，仍在台上賣力唱跳，引發討論。

林嘉佩原本也是「SNH48」成員，之後在2016年移籍姊妹團「GNZ48」的Team G，1988年生的她，外型清新甜美，是標準的偶像臉，她在團期間多次參加公司舉辦的「金曲大賞演唱會」，雖名次不是前幾名，但成績不算差，慢慢累積了人氣，擁有死忠粉絲支持，不料卻在2021年6月突然宣布退團。

林嘉佩某張生活照，被發現拍攝者是一名男子，與她的二手拍賣嬰兒揹巾照片比對，疑似是同一個人。(翻攝自微博)

之後傳出，林嘉佩之所以無預警閃電退團，是隱婚並悄悄生子，有眼尖網友找她之前po的照片，背景有顆銀色氣球，氣球反射出幫她拍照的攝影者，是一名陌生男子，林嘉佩還被挖出先前上二手拍賣網站，拍賣的其中一個品項是嬰兒揹巾，照片是一名男子示範該商品，此男的穿著剛好跟氣球反射的男子，穿著一模一樣，林嘉佩還被發現，2021年後半的穿搭，疑似都是孕婦裝。

推算時間軸，林嘉佩退團前應已懷孕，帶著孕肚上場演出，動作卻一點都不含糊，看不出是懷孕的媽媽。(取材自微博)

林嘉佩為隱婚生子而退團的傳聞，瞬間在網路上炸開，有網友推算她這期間的時間軸發展，推算她退團前應已懷孕，且退團的時間點可能她至少已有孕4個月，確實是不得不退的時候，而她懷孕時期仍有演出，不但挺著孕肚上台，回看表演影片，林嘉佩當時的舞蹈動作一點都不馬虎，動作總是賣力做到最好，以致一點都沒被發現「帶球上台」，讓眾人不禁驚嘆「也太努力了吧」、「現在看來真的算是很敬業」、「第一個帶著孩子上台表演的偶像」，覺得她真是太猛了，而如今退團，也希望林嘉佩回歸正常生活，能夠幸福。