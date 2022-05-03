玉山昨（2）日下午1點半開始下雪，約半小時後才停止，積雪0.5公分深，而上回玉山出現5月雪是在2011年。媒體人黃揚明分享相關資訊時，被網友詢問當時是否有「奇巧的事情」發生；黃揚明則指出，當年5月爆發的最大新聞是「塑化劑事件」。

受東北季風影響，各地溫度下降，水氣也明顯偏多，玉山在昨日下午1點30分開始飄雪，雪一直下到下午2點左右才停止，積雪0.5公分。根據氣象局紀錄，玉山近5次降下5月雪的紀錄分別為1995年、1997年、2000年、2011年及2022年；紀錄也顯示，從2000年開始剛好每隔11年玉山就會飄5月雪。

而今年降下5月雪的同時，本土疫情正惡化中，黃揚明分享相關資訊時，也因此被網友詢問「11年前下五月雪時台灣有沒有什麼奇巧的事情發生」，黃揚明確認後則回應指出「該年5月最大的新聞應該是塑化劑大爆發」。

而若查詢同樣降下5月雪的2000年，資料顯示當年最大事件應是台灣發生首次政黨輪替，當時民進黨候選人陳水扁以39.3％的得票率當選，並在5月20日正式就任。