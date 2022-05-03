一名人妻發現丈夫疑似偷吃車友社團內一名單親媽，又發現兩人互傳愛意簡訊，丈夫甚至手寫親密信給對方，夫妻因此大吵，丈夫負氣離家後，住進女方家中，還將內褲與衣物晾在女方家陽台，人妻認為偷吃事證明確，對丈夫和女方求償51萬，但法官審理後卻發現，丈夫是向女方分租房間，還和對方家人同住，並沒有同住一室，女方簡訊更只是網路作家的文章，丈夫寫的書信也沒親密用語，並未踰越朋友分際，判免賠。

根據判決書，人妻控訴，丈夫在某個車友活動社團，偷吃一名小三，兩人還發生超越正常交友之關係，女方以LINE表示愛意，丈夫也手寫情書翻拍照片給小三，但丈夫偷吃的事情東窗事發後，藉故離家未歸。

人妻還說，丈夫還開著小三的車出遊，甚至親暱幫小三撐傘遮雨，小三也多次開車接送丈夫，還親密幫丈夫於馬路上全身噴灑酒精消毒後回到女方住處。且丈夫重機還停放在小三住處，衣服、內褲亦於晚間晾曬於小三住所陽台，因此控告小三侵害配偶權，並求償51萬元。

丈夫辯稱，2人僅為單純朋友，且妻子提出LINE對話訊息僅為片面內容，有斷章取義之效果，若詳讀女方和他2 人間對話完整內容，就可發現是女方引用網路作家文章分享給他參考，並非女方之「示愛文」。他的手寫信件内容，僅以感性表達對女方之感謝，以及慶幸結識知音好友，還能在人生道路上扶自己一把，純屬摯友間之情誼表現，並未跨越正常友情關係之範圍。

而且離家原因，是因妻子曾表示：「沒有愛的婚姻，也沒有繼續存在的必要，我們離婚吧。」，他才負氣離家，但當時也沒離家或分居規劃，只能臨時寄居在公司或工作地點，女方得知後，認為她與父親、兒子同住，家中尚有一閒置雅房，於是才租給他當作房間。

女方也解釋，他傳給人夫的文字「並不是你不值得幸福，而是我們浪費太多時間在不幸福。(互相折磨)有時候並不是過不去，而是我們不讓事情過去。(妥協導致的假象)一個人，並不可怕，兩個人卻依然寂寞著，才是真的可怕。(明明不愛……才能終結這個枷鎖)在找到幸福之前，誰不是一個人？！」等文字，是作家角子於其粉絲專頁發表之文章，括號內「互相折磨」、「妥協導致的假象」、「明明不愛……才能終結這個枷鎖」等文字，則是被告閱讀文章後的心得感觸。因知道男方遇有婚姻問題，基於分享文章及心得而傳送給他，僅止於朋友關係間聊天談心、抒發之正常互動。

法官認定，雙方的LINE對話多是討論男方婚姻問題、分享網路文章，看不出曖昧，且男方住在女方家中，不但簽立租約，屋內也有女方與父親、兒子同住，無法證明兩人同住一室，因此判元配敗訴。