央行副總裁陳南光在最新一期銀行家雜誌中指出，台灣面對中國威脅須留意3大重點，中國人民銀行為降低自身金融脆弱性，可能進一步調整外匯準備的配置，並擴大「人民跨境支付系統」(CIPS)的對外連結，推動雙邊貿易以人民幣計價與結算，以擺脫依賴美元支付與結清算和對SWIFT的依賴，及加推動數位人民幣並向境外推廣使用。

台灣面對中國威脅的情況,陳南光強調,未來必須留意3大重點：

1.未來幾年中國若發行數人民幣並擴大應用，將對台灣產生外溢效應。

2.中國若要求兩岸貿易使用人民幣計價結算，對台灣的影響性，「雖然目前評估機率不很高，但不能完全排除可能性」。

3.留意中國凍結我國央行、金融機構、企業與民眾的人民幣資產。

陳南光直言，俄羅斯外匯存底再怎麼多，一旦被凍結，急需之時仍法使用。我國要累積龐大外匯準備外，也應留意外匯準備是否有「最適合的規模」並提升運用效率，例如投資於戰略性資源，增強我國的國力。

3月台灣外匯存底月減12.24億美元至5487.7億美元，主要原因除外資流出，還有央行為維持外匯市場秩序進場調節賣匯。前次央行賣匯為去年3月，當月外匯存底月減42.82億美元。外資3月賣超台股2，639億美元，依央行新台幣當月均價28.441元計算，共逾92億美元，但合計外資本金及股利盈餘共匯出約120億美元，加上美債殖利率攀高，激勵壽險、投信海外投資款也大增，也使得匯市供需失衡，央行進場賣匯提供美元流動性，反應在外匯存底減少。