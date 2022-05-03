俄烏戰爭進入第三個月，烏克蘭陸續獲得西方援助重武器裝備，這也讓俄羅斯氣得跳腳，除切斷西方武器必經渠道-波蘭的天然氣，對聲援烏克蘭力道很大的英國更是恨得牙癢癢，俄羅斯名嘴甚至嗆聲要用核於雷製造海嘯淹沒英國，但有Ptt鄉指出，能量波大部分會被海水吸收，狠酸該名嘴有夢最美。

據外媒報導，繼俄國鷹派議員朱拉列夫聲稱俄軍SS-18「薩爾馬特」洲際彈道飛彈可直接讓英國消失後，俄羅斯國家電視台「俄羅斯-1」（俄語：Россия-1）主持人基榭廖夫（Dmitry Kiselyov）1日在節目上嗆聲，威脅要對英國發射暱稱為「末日魚雷」的「波賽頓」（Poseidon）水下核子魚雷，他更聲稱該魚雷核當量相當於一億噸，引爆魚雷引發的近500公尺高放射性海嘯將讓英國沉入海底。

報導經轉傳到PTT後立刻引發台灣網友熱議，但不少人卻不以為然。有鄉民就酸「有夢最美」、「徹底北韓化了」，也有鄉民指出「能量波大部分會被海水吸收，如此巨大的海嘯只有海底山崩、地震或隕石才能造成」、「隨便一場大地震的能量都是核武的好幾倍，製造的海嘯也都幾十公尺高而已」、「都有潛射彈道飛彈還要研發這個，錢太多嗎？」。