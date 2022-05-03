為緩解急診篩檢人潮，疫情指揮官陳時中呼籲醫療院所服務降載並調度人力支援採檢，台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇直言，台北市政府及聯醫高層也曾呼籲院方減少或關閉門診住院，他質疑病患根本沒少過，「要怎麼關閉？」與病毒共存是趨勢，但他開始懷疑台灣是不是真的沒有準備好，並點出3大問題包括，民眾湧入急診室、壓榨醫療人員、缺乏緩衝備載的健保制度。

陳昶宇今（3）日清晨於個人臉書粉專指出，「真虧指揮中心寫得出『服務降載』這幾個字」，就連北市府及聯醫的高層也說過同樣的話，呼籲院方盡量關閉減少門診住院，要以防疫為重，但實際狀況卻是，門診及檢查的病患根本沒有變少，一般住院病患也未減量，「這樣是要怎麼關閉？」

陳昶宇表示，要關也是可以，把門診的胃鏡腸鏡超音波，及假日住院急診檢查都關閉，若遇到有病患要檢查，屆時跟他說「抱歉！醫院因疫情無法做檢查，請到別的醫院，可是這樣做是OK嗎？」開放與病毒共存已是全球趨勢，「但我開始懷疑台灣是不是真的沒準備好？」他認為台灣人一窩蜂擠爆急診的心態，或是壓榨醫療人員、缺乏緩衝備載的健保制度，都讓台灣永遠無法真正做好準備。

為緩解急診篩檢人潮，陳時中昨日也宣布，今日起無症狀民眾要快篩陽性，才能到急診做PCR篩檢，並請各地方政府加設社區篩檢站，要求醫療院所開設防疫（發燒）門診分流病人，供輕症或無症狀但家用快篩陽性的民眾做評估採檢與診療服務，同時也鼓勵基層診所提供採檢服務。