俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭可能波及到摩爾多瓦。

英國《泰晤士報》（The Times）引述烏克蘭軍方消息人士指出，俄羅斯已經決定出兵烏克蘭西邊小國摩爾多瓦，進攻時間點可能在5月9日附近，拿下摩國後，等於在烏國西南邊新闢戰場，對抗烏克蘭。

《泰晤士報》報導，其中一名消息人士表示，有許多指標顯示俄羅斯將在不久後進攻總人口約260萬、只有3250名士兵的摩爾多瓦，成功拿下摩國後，將能讓俄軍從西邊挺進烏克蘭海港大城敖德薩（Odesa）。

消息人士說：「我們相信俄羅斯已經做出攻打摩爾多瓦的決定，摩爾多瓦的命運相當關鍵，如果俄羅斯開始控制，我們的軍隊將會更容易受到攻擊。」

摩爾多瓦內與烏克蘭西南方接壤的親俄分離地區「聶斯特河沿岸」（Transnistria）政府近期發生多起神秘爆炸，當地緊張情勢升溫，西方分析師相信，俄羅斯的目標是從俄羅斯沿著烏克蘭沿岸、再到聶斯特河沿岸建立陸路走廊，將烏克蘭與黑海徹底斷開。

不過烏國軍方消息人士認為，俄羅斯可能製造事端，包括利用摩爾多瓦生活水平低、當地情勢升溫等進一步拿下整個摩國。報導指出摩爾多瓦是歐洲最貧窮的國家之一。

摩爾多瓦緊張情勢升溫。

關於有哪些指標指向莫斯科將進攻摩爾多瓦，消息人士引述烏國情報指出，聶斯特河沿岸首府蒂拉斯浦（Tiraspol）的最大機場已經出現相關活動，俄軍可能會從克里米亞半島出動IL-76軍用運輸機或直升機載運士兵，在機場進行空降任務。西方官員認為，目前可能已經有約1500名俄軍抵達「聶斯特河沿岸」。

不過任何飛機飛往蒂拉斯浦機場，都必須經過烏克蘭領空，代表這些運輸機可能受到烏國防空系統反制。

消息人士指出，俄羅斯可能在5月9日左右入侵摩爾多瓦，以配合俄羅斯總統普丁的勝利日（Victory Day）閱兵儀式，同時間摩爾多瓦首都基希涅夫（Chisinau）可能陷入混亂，「聶斯特河沿岸」分離區的軍事行動也展開，「現在很容易就能在摩爾多瓦製造藉口。」