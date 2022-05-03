全台第一家數位手工具研發製造商數泓科(6855)第1季合併營收為9084萬元，年成長13.19%，數泓科積極跨入醫療產業，將骨科手術、植牙手術及居家陪伴與照顧等醫療產業串連，可望為營運增添動能。

台灣是全球手工具出口的隱形冠軍，每年從台灣出口的板手、鉗子等手工具更是為台灣帶進至少40億美元的出口值，隨著現在各類產品都需要更精準的定位，手工具也開始有了數位化的發展，數泓科主要產品為數位手工具的研發、製造及銷售，包括：數位扭力板手、數位螺絲起子、數位扭力及角度接桿及數位角度規等，主要應用於汽車及航太產業，銷售區域主要以歐美地區為主，又以美國市場為大宗；此外，該公司也透過十餘年的智能化大數據資料庫，提供專業汽車、航太工業維修時，最精準、專業的判斷。

根據調研機構TechNavio統計顯示，到2022年全球手工具市場可望達到1255億美元，年複合成長率約4.3%；此外，全球知名品牌的中高階手工具有一半以上是向台灣採購，可見台灣在全球手工具業市場的重要程度不容小覷，其市場前景也相當樂觀。

數泓科110年營收為新台幣4.44億元，稅後盈餘為9627.8萬元，每股盈餘為5.34元，今年第1季合併營收為9084萬元，年成長13.19%。

由於數位轉型已成為現在工業製造的趨勢，數泓科以傳統手工具為發展基礎，以創新技術整合電子資訊、感測技術、工業設計及金屬材料等元素，開發具有數位顯示、資料記憶、預設扭力、無線資料傳輸、輔助動力等先進手工具產品，可應用於不同類型的客戶及多樣化產品組合，較不受單一產業起伏而對公司產生過大的影響。

數泓科也將逐漸邁入醫療產業，將骨質密度及骨骼力學分析技術加上該公司數位產品及醫療健康大數據結合AI技術，骨科手術、植牙手術及居家陪伴與照顧等醫療產業串連，為營運添動能。