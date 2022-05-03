翁馨儀2013年與綜藝大哥大張菲次子張少懷結婚，結婚9年育有一對寶貝兒女，不僅經常透過社群分享生活日常，更不吝嗇展現姣好身材，昨（2日）是她的29歲生日，只見她曬出泡湯美照，雖然穿著連身泳裝，但一對傲人北半球依舊搶盡目光，引發網友熱烈討論。

翁馨儀在instagram發文透露迎接29歲 生日到來，但礙於疫情升溫，不能跟大家聚在一起過生日，但

對自己而言，只要愛她和她愛的人都健健康康就滿足，還不忘感性告白：「有你們我真的真的很幸福 」，但她坦言常擔憂這樣的幸福，會不會哪天就不見了 ，因此許下：「希望我的幸福永遠都不會不見 ，我也會繼續的把我的幸福帶給大家」的生日願望。

隨貼文附上的泡湯照立刻吸盡眾人目光，只見她雖然身穿黃色連身泳衣，但依舊藏不住傲人的好身材，只見一對傲人北半球幾乎要撐破泳衣，還擠出一條深邃事業線，還不吝嗇露出整片白皙美背，讓所有人看了鼻血直流，火辣的傲人身材讓人難以想像居然已經是2個孩子的媽。

對此，網友紛紛留言：「靚媽咪~生日快樂~要開心~要健康」、「生日快樂，家人陪伴勝過一切」、「幸福的一家人～真的好愛你們家，好有活力很歡樂」、「真的快不是少妻的少女生日快樂」、「妳在哪裡，歡笑就在哪」、「 生日快樂，有妳，我們也覺得幸福。祝福你平安健康」。