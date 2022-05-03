對於全英網球俱樂部全面封殺俄羅斯、白俄選手的決定，英國名將莫瑞（Andy Murray）表示不贊同。莫瑞最近對媒體《The Daily Telegraph》說：「我不支持有選手被封殺，根據我的理解，政策的原意應該是允許簽下反戰宣言的俄羅斯與白俄選手參賽。」

莫瑞說：「這沒有標準答案。我跟一些俄國與烏克蘭選手談過，我對於那些被禁止參賽的選手感到難過，這對他們不公平。同時我知道溫布頓主辦方的處境也很為難，我同情大家的困境，我不會偏袒任何一方。」莫瑞宣布捐出本季的全數獎金來支援烏克蘭，但他也不希望溫布頓公開賽因俄烏戰事而懲罰無辜的俄國選手。

溫布頓官員聲稱是依照英國政府的政策來封殺俄羅斯、白俄選手，但是有人認為不該把那些挺身反戰的選手一概禁賽。西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）也認為溫網這樣做非常不公平。男子職網總會ATP、女子職網WTA都公開反對這項禁令，全力支持禁令的選手較少（主要是烏克蘭人）。

外界一些觀點指出，溫網如果要幫助烏克蘭，他們該做的是鼓勵俄羅斯和白俄人民站出來反對俄總統普丁（Vladimir Putin），而不是把每個俄國人都抹成普丁的擁護者。現在這樣全面封殺是適得其反，普丁可以藉此歸咎於西方國家對俄羅斯的長年仇恨與歧視。