女星阿諾（涂珊）在上周傳出，她和工程師老公Allen因個性不合，已祕密結束5年婚姻關係，阿諾當時透過經紀人表示，她和Allen沒有贍養費問題，之後會努力照顧女兒、當好父母親角色，不過有親友向媒體透露，阿諾收入不算穩定，僅有零星通告與業配維生，還爆出她和前夫為了離婚的「費用」討論很久，就連Allen日前稱阿諾是「當媽滿分，當太太卻不及格」，也引發聯想，對此，阿諾前夫也做出回應。

阿諾2017年與年薪500萬工程師老公Allen結婚，2人育有2歲的女兒「丁香魚」，不過阿諾則在上月27日認了夫妻倆因個性不合，已祕密結束5年婚姻，阿諾當時透過經紀人表示，她和Allen做了很多努力，但仍無法繼續走下去，雙方看似和平分開，不過根據《鏡週刊》報導，有親友就透露，阿諾收入不算穩定，僅有零星通告與業配維生，Allen則有正職工作，還傳出兩人為了離婚的「費用」討論很久。

對此，阿諾則透過經紀公司強調，雙方沒有贍養費問題，但之後會努力當父母親的角色。不過，Allen過去曾說阿諾是「一百分媽媽、不及格老婆」，這句話不免引發外界聯想，阿諾前夫則解釋：「互嘲是我們相處7年的情趣」，並強調這是在夫妻感情和睦時說的話，而阿諾當時也以自嘲的角度在節目分享這個故事，外界應無需過度聯想。

阿諾雖然和前夫分開，不過兩人為了2歲女兒仍維持友好關係，阿諾的臉書也常PO出和女兒的母女日常，完全是有女萬事足的模樣。