南韓新人女團aespa出道短短一年半，就在樂壇上闖出亮眼成績，日前還登上美國科切拉音樂節的主舞台，氣勢銳不可擋。而她們在美國表演結束回到南韓後，近日也受邀前往所屬經紀公司SM娛樂，會長李秀滿的母校「首爾景福高中」，參與一年一度的校慶表演，不料她們一出場現場竟失控，有多位男學生衝上前與她們近距離的肢體接觸，讓粉絲及網友全傻眼。

本月2日aespa受邀前往「首爾景福高中」參與校慶活動，活動結束準備離開時，現場男學生突然情緒激動的衝上前將她們團團圍住，造成她們移動困難，有些男學生甚至過度熱情直接貼臉合照，甚至伸手摸髮、摟腰，最後還將照片公開至論壇上，並炫耀的寫下「除了摸全做了」，讓大批網友看到後相當震驚，直呼「根本是性騷擾」。

照片中除了看不到有任何保全的身影外，當aespa被團團包圍時，也沒看到經紀公司相關人員出面解圍，讓粉絲忍不住痛斥公司沒有盡責保護好自家藝人，更指責校方沒有管好現場秩序，意外引發爭議。

對此，校方在官網上貼出道歉聲明，表示「在創校101年紀念儀式上，邀請了偶像團體aespa來表演，沒想到事後卻出現毀損SM娛樂以及aespa名譽的報導，深感抱歉」。另外，校方也澄清這些惡意貼文及照片皆為「校外人士」所為，並非學生上傳，此番言論也被網友批評校方在甩鍋，再度被罵爆。