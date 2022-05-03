昨日（2）國內新增17801例本土個案，再創新高，引發民眾恐慌。媒體人「逆風的烏鴉」指出，衛福部部長陳時中的「最佳出手點」已消失，他現在唯一能期待的就是支持度別再下墜，無論選台北市長或桃園市長，民進黨能等陳時中的時間應不超過5月底，但這對綠營而言傷害很大；從前副總統陳建仁近期的動作來看，陳建仁隨時可能接替陳時中上場。

逆風的烏鴉昨日在臉書發文表示，雖說Omicron中重率低，但如今本土疫情加劇，確診人數多起來，仍會造成死亡人數攀升與對醫療量能的衝擊。故陳時中的最佳出手點已消失了，現在能夠期待的，是他的支持度不要再往下掉。

逆風的烏鴉直言，但從現實面看，陳時中的支持度不下墜是有些困難的，因從時間上看，不管台北或桃園市長，能等陳時中的時間應不會超過5月底；但疫情在5月底前很難翻轉，若是這個時間點宣布，等於是在聲望最低的時候出來選。民進黨的另一個選擇，是繼續等下去，比如說等到7月可能高峰過去，但如高峰那時候還沒過呢？那民進黨等了半天，可能連備胎都來不及找了，風險很大。

對此，逆風的烏鴉認為，陳時中最佳選擇是盡快宣布，也就是在高峰來臨前就看用甚麼藉口宣布「階段性任務完成」，辭去部長宣布參選。這雖會被質疑「為參選烙跑」造成硬傷，但比起其他選項，應是風險最小的一個了。值得注意的是，陳時中若改變主意選桃園市長，那台北市長會由誰來選？近期頻頻高調出聲的陳建仁，應是民進黨的換將人選。