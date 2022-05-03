4月29日全體上市公司總市值為51兆4,930.79億元，較前周五（4月22日）總市值減少1兆3,129.73億元，周減幅為2.49％。康和投顧預期本周指數區間16,400-16,900點，本周看好八大題材類股，包含：網通股、食品股、導線架股、晶圓代工股、第三代半導體股、二極體股、微控制器股、高速傳輸股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國科技股Meta財報優於預期帶動該公司股價大漲，並激勵科技股反彈，抵銷對於美國第一季GDP意外下滑的擔憂。顯示近期財報季中表現較佳的企業，仍有望獲得強勁走勢。

2.聯發科與聯電等半導體大廠近期釋出亮麗的首季財報，同時釋出良好的未來展望，提振電子族群尋得短線支撐。

3.台灣3月領先指標綜合指數自137.23攀升至137.7，延續正成長格局，景氣表現仍相對強勁，有望提振股市表現。