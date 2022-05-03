為讓孝親子女與消費者有更多有別傳統的選擇，台北晶華酒店繼推出主題多樣的西式母親節造型蛋糕後，再宣布推出中式造型蒸點「迷你貴妃壽桃」，強調精巧的唐朝貴妃造型加上中式傳統手工麵點的地道口味，切入母親節送禮與自食市場，9入裝的「迷你貴妃壽桃」原價1,080元、特價880元，5月8日前可於「晶華美食到你家」美食外賣平台預訂。

「迷你貴妃壽桃」是由晶華酒店旗下位於臺北故宮博物院旁的「故宮晶華」飲宴中心廚藝團隊設計製作，創意發想來自於故宮博物院中典藏畫作《唐人宮樂圖》，這幅名畫描繪了宮中女眷圍著長桌宴飲行樂的場面，畫中貴婦挽著髮髻、穿著華服，展現雍容華貴的姿態，故宮晶華設計之初，就以這一幅畫為一樓左面大廳的主視覺，期望前來用餐的客人，都能感受古人宴飲行樂的美好。

「故宮晶華」廚藝團隊取畫中貴妃們的造型，將麵糰加入竹碳粉捏成貴妃們的髮髻後備用，原有的白色麵糰則在包入奶黃、豆沙、芝麻等蜜料內餡後捏成鵝蛋臉型，之後要小心的在鵝蛋臉上烙印精緻的五官、黏上黑色的髮髻麵團、最後綴上以澄粉燙熟做成的半透明髮簪，放入蒸籠蒸透即完成此道小巧可人的「迷你貴妃壽桃」。成品有著精巧的造型與甜而不膩的滋味，貴妃們臉上可愛Kuso的表情更是讓人莞爾，適合全家歡樂品賞。