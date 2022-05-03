本土連5天破萬人染疫，不少民眾湧入篩檢站篩檢，也又許多人搶購快篩囤貨，對此，北市聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，這次疫情彰顯出很多社會問題，不管是過量採檢的民眾或者是狂囤貨的人，種種舉動都需要社會好好正視、加以改進檢討。

姜冠宇昨在臉書發文表示，篩檢站一個早班有300人次來篩檢，這些都是快篩陽性來做PCR的人，而陽性率為88%以上，對比社區10至20%的PCR陽性率，有蠻大的落差，由此可見，很多都是不必要的人力消耗。想多開採檢站要考量的東西很多，除了空間、地點與人力之外，還要看法定傳染病流程。

姜冠宇指出，社區診所醫師與其他醫院加入篩檢行列來支援，恐怕還需要一段時間，一切都沒有這麼簡單，增加作業的背後都要承擔很大的責任。他表示，「病毒不可怕，可怕的是人心」，其一是別有居心、混淆視聽；其二就是無知、造就社會大量消耗。「過量採檢群眾、囤貨全都來，我看現在連普拿疼也要實名制」。

姜冠宇說，現在能做就盡量做，張冠李戴的指責也毋須理會，但希望走過這一波以後，從基層醫護到民間企業與社會大眾，整個社會能好好正視被病毒掀出來的問題，並加以檢討改進。

根據中央流行疫情指揮中心前天公布的各縣市篩檢陽性比例，全台平均陽性率為9.63％，其中台北14.78％與新北21.98％高於全國平均，將持續增設篩檢站，讓篩檢量提高。