兆豐金(2886)近期同時獲外資及投信法人買超，千張大戶高持股逾8成。今早兆豐金宣布，旗下兆豐產險獲美國國家標準協會認證，此為國內首家獲該認證之金融機構。

兆豐產險早在106年就取得ISO27001資訊安全管理認證，今(111)年4月再加碼取得ISO27701隱私資訊管理的國際級認證。除獲外部公正第三方機構的認可，兆豐產險也在內部強力推動營運持續管理系統，齊頭並進，確保客戶個人資料受到嚴謹且安全的管控。

台灣檢驗科技(SGS)於111年4月18至20日於兆豐產險總公司進行個人資料隱私資訊管理系統(PIMS)實地審查，並由美國認證機構-美國國家標準協會（ANSI-ASQ National Accreditation Board，以下簡稱ANAB）以視訊方式同步見證，兆豐產險能順利取得ISO27701國際證書授證資格，是相當艱難的挑戰，更是國內先例成為台灣之光，ANAB是西半球最大最嚴謹的認證機構，成為台灣第一家經ANAB核發ISO27701證書的金融保險業意義重大。

能獲得國際權威機構肯定表示兆豐產險長年重視個人資料保護管理，並積極落實資訊安全管理。兆豐產險表示，除了遵循主管機關訂定之資訊安全及個資相關法規，定期教育訓練，從基層員工開始培養對個資保護管理高度重視，近年來更不斷強化資訊安全軟硬體，戮力推動資訊安全管理系統與國際標準接軌，提升資訊安全防護機制，並持續優化各項資訊安全管理維運作業，以達到符合「機密性」、「完整性」、「可用性」之資訊安全管理目標，有效降低資訊安全事件與個資安全事件衝擊，建立完善的資訊安全防護網，確實有效保護客戶個人資料。