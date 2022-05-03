確診了可以不主動告知周遭的人嗎？一名女網友分享自身經歷，她和朋友去爬山、聚餐，結果同一群人中有人陸續出現症狀、快篩陽性。發病者好心提醒同住室友，竟得到「我們快篩陽在等PCR，所以沒跟你說」的回覆，讓人超傻眼。

原PO在匿名論壇「Dcard」發文，她和一群朋友日前去爬山、吃熱炒，5月1日起陸續有人出現症狀且快篩陽性，他們苦思「感染源是誰」，但得不出結論。

其中一人打電話通知室友，說自己疑似確診，請室友小心，對方竟回覆：「我們前幾天就快篩陽性，只是PCR還沒出來就沒跟你說，沒差啦！我們不影響。」

網轟這種人太沒水準，雖然現在要共存、多輕症，但自己有狀況也該讓周邊的人知道，又不是每個人得了新冠肺炎都會自然痊癒，萬一轉成重症怎麼辦？這種室友太沒水準了，「滿街都是隱匿病情的人」、「我就遇過有明顯症狀卻當沒事，結果同寢全確診，真的有夠北爛」、「我同事也是身體不適還來公司啊」、「反正不篩沒事就可以趴趴走」。