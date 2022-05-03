前年林姓同學在大學自修室內，因感覺陳姓同學使用電腦鍵盤聲音過大，他上網在論壇發表標題為「喂、麥剎」的文章，並上傳陳的側面照片下方標註圖書館、自修室及幹X娘等字樣，士林地方法院一審依公然侮辱罪判處拘役35天，台灣高等法院二審改判無罪確定。

檢方起訴指控，林男發表的文章提及「是我觀念錯誤嗎，自修室裡鍵盤滑鼠敲的很吵，請問大眾們可以接受嗎，我要瘋了」，並上傳陳的側面照片標注「幹X娘」，足以貶損陳的名譽，因涉犯公然侮辱罪。

士林地院將林判處拘役35天，可易科罰金，上訴後，高院認為林的發文中話題欄中有「幹X娘」字樣，惟其屬對事實為實質內容之批評，而話題功能係讓更多趣味相投之人看見發文，且係對於不滿之事實或現象為意見表達、心情抒發，目的不在於汙衊及詆毀。

高院認為，「幹X娘」三字固屬粗鄙、低下，陳姓同學因而心生不滿，但難單憑此一粗鄙低俗之字眼遽認當然構成公然侮辱罪，林的發文話題欄中有「幹X娘」字樣，尚不足以貶損陳的人格或人性尊嚴，亦未達不可容忍之程度，逆轉改判無罪確定。