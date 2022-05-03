周一華爾街股市再度上演V型大反攻，主要指數全面收高，以科技股為主的那斯達克指數大漲1.6%，費城半導體指數更飆升3.5%。投資人在尾盤逢低搶進科技股，壓寶聯準會於本周召開貨幣政策會議前，科技股已經跌過頭。利率走升的前景和意外疲弱的財報，使科技股等成長型股票今年以來受到重創。

美股的劇烈震盪反映出央行會議之前的緊張情緒，周一在開漲之後，道瓊指數一度重挫逾500點，標普500指數一度跌至2021年5月以來的盤中新低，那斯達克指數曾觸及2020年11月來新低。美國債市亦湧現不安情緒，10年期指標公債殖利率漲破3%，為3年多年首見。

市場普遍預期美國央行本周將一舉升息50個基點（2碼），接下來將展開一段激進的升息期以應對高漲的通膨。此外，投資人亦預期聯準會即將啟動「量化緊縮」，開始縮減在疫情期間大舉買債而變得非常龐大的資產負債表。

★主要指數

道瓊指數漲84.29點或0.26%，收在33,061.5點。

標普500指數漲23.45點或0.57%，為4,155.38點，盤中一度下跌1.7%。

那斯達克指數漲201.38點或1.63%，收在12,536.02點。

費城半導體指數大漲102.50點或3.51%，收在3,022.24點。

★消息

美國10年期指標公債殖利率上漲約11個基點，報2.994%，盤中一度站上3.01%，從去年底的近1.5%大幅揚升，並創下2018年底以來的新高水準。美國30年期公債殖利躍升逾9個基點，報3.044%。Fairlead Strategies創始人Katie Stockton表示，這對10年期債息是一個非常重要的心理關卡，但這並不是一個真正重要的阻力區。我們必須回到2018年的高點，也就是3.25%。

根據CME FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測聯準會將在6月會議升息3碼，在7月會議再升2碼。市場普遍預期到今年底，聯邦基金利率的目標區間將升至約3.00%。

美國供應管理協會（ISM）公布，4月製造業指數為55.4，遠不及經濟學家預期的57.6，並較3月的57.1大幅放緩，創下18個月來新低。

S&P Global美國4月製造業採購經理人指數（PMI）終值為59.2，略低於初值和市場預期的59.7。

周一紐約期油收漲48美分或0.46，為每桶105.17美元，盤中一度跌逾4%，最低跌至每桶100.28美元。倫敦布蘭特期油收漲64美分或0.61%，為每桶107.58美元，盤中一度重挫5.71%，報103.1美元。中國和美國最新公布的製造業數據意外疲弱，使原油需求前景蒙上陰影，但歐盟可能禁止俄羅斯石油進口，給油價帶來支撐。

外媒報導，在俄羅斯最大的能源客戶德國周一做出重大轉變後，歐盟正準備對俄國石油銷售祭出制裁，未來幾天內莫斯科當局恐將失去這個重大的收入來源。德國政府日前已鬆口不再反對禁止俄國石油進口，歐盟能源部長在周一（5月2日）召開緊急會議，希望各會員國達成共識，在今年底前禁運俄國石油。媒體報導，歐盟可能在本周宣布這項決定。

聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）將於當地時間5月3日周二召開為期兩天的貨幣政策會議，會後聯準會主席鮑爾將召開記者會說明政策決議。

美國各證交所成交量總計為132.2億股，高於過去20個日均量118.7億股。