★分析

Defiance ETF投資長Sylvia Jablonski表示，我們現在正處於各類股大部分股票都遭到重挫。我認為市場已經消化了聯準會能做的事，作為一個喜歡尋找長期機會的人，我認為現在正充滿了機遇。他並表示大型科技股將「特價出售」（on sale）。

Matrix Asset Advisors投資長David Katz表示，市場過度擔心經濟放緩，投資人應該逢低買進，「你能以極具吸引力的價格買下許多非常好的企業，就歷史來看，那是投入資金賺錢的好時機。」

部分分析師警告這可能是短暫的釋壓性反彈（relief rally），股市可能還有進一步下跌的空間。Truist Advisory Services共同投資長Keith Lerner表示，市場情緒是負面的，但我們仍然沒有看到洗盤，至少要突破這些低點，才能看到市場湧現更多恐懼、觸發更多止損點。

瑞銀分析師Art Cashin表示，蘋果和亞馬遜可能成為大盤下一步走勢的風向球。

★類股標普500指數11大類股漲跌互見，以成長型的通訊服務股漲2.42%和科技股漲1.56%，表現最佳。房地產類股跌2.55%，跌幅最大，其次為必需消費類股跌1.29%。

★重磅股

重量級科技股全面收高，微軟漲2.50%、蘋果漲0.20%、亞馬遜漲0.18%、Alphabet漲2.17%、特斯拉漲3.70%、Meta漲5.32%、網飛漲4.78%。

在道瓊指數方面，英特爾漲3.14%，漲幅最佳，其次為微軟漲2.5%。可口可樂跌1.81%、美國運通跌1.78%，跌幅最大。

主要晶片股全面反攻，輝達漲5.32%、超微漲5.05%、高通漲3.99%、恩智浦漲3.57%、美光漲3.53%、英特爾漲3.14%、應材漲2.37%、德儀漲2.20%。

★焦點股

蘋果小漲0.20%，收在157.96美元，盤中一度跌近3%。歐盟反壟斷監管機關指控蘋果限制競爭對手使用其用於行動錢包的近距離無線通訊（NFC）技術，可能使蘋果面臨巨額罰款。

輝瑞跌1.55%，收在48.34美元。該公司此前宣布一項大型試驗發現其新冠口服抗病毒藥物Paxlovid，在預防遭同住者感染的效果不佳。

動視暴雪（Activision Blizzard）漲3.25%，收在78.06美元。巴菲特（Warren Buffett）稱其波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway Inc）已經持有該遊戲公司9.5%股份。

廉航Spirit Airlines大跌9.36%，收在21.40美元。該公司拒絕同業捷藍航空（JetBlue Airways Corp）以每股33美元進行收購的要約，稱這項交易獲得政府監管機構批准的可能性很低。捷藍航收漲2.63%，收復盤中失地。

★台股ADR

台積電ADR漲0.89%，收93.76美元，換算台股價格為552.81元。

聯電ADR漲2.26%，收8.14美元，換算台股價格為47.99元。

日月光ADR漲1.55%，收6.54美元，換算台股價格為96.4元。

中華電信ADR跌或0.11%，收43.77美元，換算台股價格為129.03元。