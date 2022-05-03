本土昨新增17801例新冠確診個案，儘管指揮中心要民眾多快篩，陽性到篩檢站做PCR採檢，但大台中醫師公會理事長魏重耀坦言，許多診所遇到有症狀民眾來看診是不會幫他們快篩的，有沒有確診都是依症狀治療，就連醫師自己染疫也不會通報，只在家吃藥休息。

有網友日前在Dcard發文爆料，醫院護理師、住院醫師、病患若有接觸確診者都要篩檢，卻只有主治醫師不用，因為不篩就不會確診，還可去分院看診，引起軒然大波，根據《聯合新聞網》報導，大台中醫師公會理事、婦產專科醫師長魏重耀昨證實，許多基層診所都不會幫有症狀民眾快篩，不論確診與否都是依症狀治療，因為醫師都認為這波Omicron疫情已經流感化，且快篩試劑是自費，且很難買到，乾脆不篩。

Omicron有99.6%是輕症，致死率比流感低，魏重耀說，在醫師的認知就是感冒，所以真的有醫師染疫不通報，自己吃藥做好隔離，不必大費周章通報、疫調，導致周遭的人被匡列，診所變確診足跡。

對此，陳時中昨在疫情記者會也回應，現在政策不是朝向清零，而是把自己健康管理好，未來有可能朝歐美的方向走、取消居家隔離，以美國為例，美國民眾都是自己快篩，想做PCR就去醫院，不想就在家中休息5天，5天後就可以出門工作，台灣也會慢慢往這條路走，只要把自己衛生習慣顧好，若想要確定有無確診，就做完快篩再去PCR。