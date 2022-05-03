一年一度的時尚盛事MET Gala（美國大都會藝術博物館慈善晚宴）於紐約時間2日晚上6點（台灣時間今早6點）正式登場，MET Gala可說是時尚界最注目的盛會之一，吸睛程度不下美國奧斯卡。今年主題為「Gilded Glamour」（鍍金魅力），算是延續了之前主題「In America: An Anthology of Fashion」（在美國：時尚的選輯）。

鍍金時代泛指19世紀的美國盛況，當時淘金熱盛行，加上文學、工業、科技均有長足進展，當時的美國也被海外公認為富饒大地，而當時的時代氛圍也影響了後世美國，值到大蕭條來臨。前紐約市長麥克彭博（Michael Bloomberg）雖生於大蕭條後，帶他也是現場少數幾位算是「親眼見証」美國鍍金年代風華遺存的佳賓。而談到鍍金魅力，也可以發現眾明星們以獨特的設計與想法，贊頌200年前的美國時代。

Gucci創意總監Alessandro Michele與演員Jared Leto以共同扮相登台

常有人將演員Jared Leto與Gucci創意總監Alessandro Michele搞混，事實上兩人以同樣造型登場還真讓人捉摸不清（右為演員Leto），兩人以飾有串珠工藝的華服登台致敬鍍金年代，也頗具意義。

Dakota Johnson

演員Dakota Johnson以Gucci流蘇貼身性感洋裝登場，頗具時代女伶特色。

Ariana DeBose以一身黑金配色現身

Ariana DeBose這套Moschino可說性感又點題，黑金配色直接呼應鍍金年代的石油工業。

Emily Ratajkowski辣翻全場

Emily Ratajkowski穿上這套Versace可說辣出程度新高度，彩色絲綢裙與彩色鏤空串珠已經夠性感，她還放膽撩裙大秀美腿，現場閃光燈直接閃爆，也是今日話題人物之一。