臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

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PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

昨日（2）新增17801本土個案再創新高，引發民眾擔憂。但不少網友認為「中重症+21」才是最令人驚恐的數字，其中除有20多歲、打滿三劑疫苗且無慢性病史的年輕女性，更有未滿1歲的女嬰現正在加護病房插管治療中，讓他們氣憤大罵政府「別再騙了」，應把真實疫情與口服藥狀況說清楚。

中央流行疫情指揮中心昨日公布，中重症新增21例與死亡3例。中重症者包括一名未滿1歲的女嬰，自上月26日發病後，目前已插管，使用呼吸器、瑞德西韋藥物送加護病房治療中。

另位則是20多歲女性，她已打過3劑疫苗且無慢性病史，上月26日發燒、腹瀉採檢後確診；居家照護期間因狀況惡化，29日住院，30日出現新冠肺炎併呼吸窘迫與敗血症等症狀，目前插管接呼吸器、使用瑞德西韋藥物，於加護病房治療中。

中重症暴增且遍及嬰幼兒與年輕人的消息，在網路掀熱議。網友紛紛湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》、PTT論壇與臉書相關連結留言：「一直說中重症率不高、疫情不緊張，政府別再騙了好嗎！」「這次小孩幼兒和老人最嚴重，唬爛政府一直騙我們」、「死那麼多人不用負政治責任的嗎？」「再共存啊！一群自私的政客跟大人們」、「現在疫情到底是怎樣？口服藥還剩多少？瑞德西韋是否有效？政府應該跟人民講實話、說清楚」、「塔綠班要的共存來了」、「妹妹加油，是大人對不起你」、「為妹妹集氣，才那麼小，好捨不得」。