因應網路購物逐漸成為消費者主要購物方式之一，為加強網路商品管理，立法院會今天三讀通過《商品標示法》修正案，將網路商品販售平台納入規範，明定地方主管機關可以到製造商、委製商、進口商、存放或分裝場所等檢查，不得規避、妨害或拒絕，違者可處2萬元至20萬元罰鍰。另外，若違規情節重大，商品對身體或健康有立即危害，地方主管機關得逕予處罰。

現行產品成分標示寬鬆，為與國際接軌，保障消費者權益，此次修法修正製造日期採國際慣例標示為「年月」或「年週」；另時效性商品，除標示製造日期外，仍須加註有效日期，且有效日期應標示至「日」。

三讀條文增列，販賣場所以外的檢查場所並將網路商品販售平臺納入規範，地方主管機關得至製造商、委製商、進口商、分裝商或其他商品製造、存放或分裝之場所檢查之外，亦增訂網際網路平臺業者提供刊登者、供貨者或販賣業者資料義務，違者處2萬元至20萬元罰鍰。

另外，網路平台販售的商品，因無實體店面，若違反商品標示法恐難以掌握相關違規事證，因此此次修法增訂，地方主管機關必要時，可以要求網際網路平台業者有提供刊登者、供貨者或販賣業者的資料。違者同樣可處2萬元至20萬元罰鍰。

現行《商品標示法》規範，違反者須先通知改正，屆期未改正才能處罰的機制，此次修法調整為若違法情節重大或商品對身體健康有立即危害時，地方主管機關可以逕予處罰，必要時得令其停止營業6個月或歇業。