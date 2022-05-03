韓國政府3日表示，因為能源以及部分食物價格大漲，當地4月份CPI（消費者物價指數）漲幅大於預期，且創下13年半以來新高。

韓國4月消費者通膨年增4.8%，比3月4.1%還高，除了連續兩個月都在4%以上，也超過市場預估值4.4%。同時，韓國4月份物價漲幅也創下自2008年10月以來最高，並連續第13個月都大於當地央行目標值2%。

Meritz證券認為，韓國上個月通膨漲幅超乎預期，也比原估將趨緩的時間來得更要久一點。不過，對未來利率政策應該沒什麼影響。

若以月增率來看，韓國4月通膨上漲0.7%，3月也是一樣漲0.7%。同時，也比市場預估0.4%要高出不少。另外，剔除能源以及鮮食的核心通膨率，也從3月份的2.9%，升至4月的3.1%，且創下2009年5月以來最高。

為抑制大漲的通膨，韓國央行4月甚至在新任行長尚未履新之際，還是把基準利率上調1碼至1.5%。從2021年8月開始，韓國央行首次調高利率以來，目前已經是第4次升息，也是全球幾個比較不擔心影響經濟成長敢上調利率的國家之一。