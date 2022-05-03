新竹客運不敵疫情衝擊，加上當地使用率低，終於宣布桃竹竹苗經營的34條公車路線將於9月12日停駛，此消息一傳出，令許多新竹市民震驚，特別是學生族群、銀髮族等已將公車作為日常生活主要的交通工具，因此停駛對於固定使用族群的影響程度非同小可。

過去新竹市的大眾運輸陳舊一直是令人頭痛的問題，有既有需求者，卻使用率不足以支撐業者營運，這讓客運業者一直勉強維持，如今大環境加上疫情的衝擊，客運終於正式停駛，但讓許多市民擔心的是，是否新竹客運將成為歷史？什麼時候才能優化新竹市的交通？對此，國民黨新竹市長參選人林耕仁表示，一座城市的交通規劃，影響著城市發展，完善的交通系統才能促進商業繁榮，民眾生活品質才能跟著提升。但新竹客運無法持續經營最大問題在於很多時候公車無法準點，讓民眾對於選擇公車當主要運輸工具的信心不足，進而更降低使用比例，最後陷入惡性循環。

圖為新竹當地交通壅塞情況，尖峰時段就造成車流堵塞。（圖：翻攝自林耕仁臉書）

因此，林耕仁承諾，只要擔任市長後，首先將盤點各區公車站牌情況、編列預算設立「智能公車站牌」：重新打造公車站亭並裝設電子螢幕準確顯示公車路徑即時資訊；並於站牌上加入招呼燈設計，一鍵按鈕讓公車司機也知乘客上車資訊，站牌上也有內建LED燈，夜晚也能看清楚。另外，在電力供應較不足的郊區，設立電子紙站牌；最後要推動特色公車站亭，營造屬於地方自己的特色、活化公車站亭效益，站牌也可以做市府政令佈達、活動推廣、企業廣告等等用途，相關收益也將挹注入改善優化整體公車服務。服務提升、搭乘率提升，營運才會提升，這樣才能根本解決公車問題。