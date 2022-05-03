大都會明星二壘手坎諾（Robinson Cano）在縮編截止日遭到DFA（指定讓渡），球團準備吸收他剩餘兩年4000萬美元的薪資（新台幣11.8億）將他釋出。雖然讓一些球迷有點錯愕，不過紐約媒體稱讚大都會老闆科恩（Steve Cohen）身為領導者的殺伐決斷，比起NBA籃網老闆蔡崇信更優秀。

總管艾普勒（Billy Eppler）在美國時間周日晚間，把坎諾帶進總教練修瓦特（Buck Showalter）的辦公室深談。艾普勒曾任職於紐約洋基，認識坎諾已經多年，但是球隊必須在周一截止日之前縮減到26人，球團決定放棄坎諾。事後艾普勒對媒體表示，要對老友說出這些話是非常艱難的。

艾普勒這麼做當然是經過老闆科恩的授權，科恩告訴他「從棒球角度做出正確的決定」也就是說不要煩惱人情和金錢的問題，該怎麼做就怎麼做。陣中大球星林鐸（Francisco Lindor）公開為坎諾求情，但是科恩不為所動。相較於職籃布魯克林籃網的整軍失敗，《紐約郵報》諷刺說如果換成籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）想要留下坎諾，老闆蔡崇信就會給坎諾3年續約。

39歲的坎諾空出寶貴的席位，讓26歲的外野手史密斯（Dominic Smith）這類年輕後輩有更多機會。吸收坎諾薪資的是老闆科恩，只為讓大都會擁有更強的戰力，讓他在網路獲得大都會球迷的讚許。「用錢買不到尊敬，但是科恩這次獲得我們的尊敬。」