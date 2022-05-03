嘉義市美術協會理事長黃美賢等捐贈4幅蘋果畫作，目前在旅遊服務中心展示。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場今年65周年慶，嘉義市美術協會捐贈4幅蘋果畫作。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場今年邁入65周年，嘉義市美術協會理事長黃美賢引領3位畫家，2日上山進行贈畫儀式，包括「平安圓滿」、「蘋果紅彤掛滿園 疑似天桃墜人間」、「紅燈籠」及「臘冬蘋果紅」等創作，畫中蘋果栩栩如生，目前在旅遊服務中心展示供遊客欣賞。

福壽山農場場長侯榮芳表示，農場去年首次邀請4位畫家進駐，以樹上蘋果為題材創作，如今畫作完成並贈給農場，別具典藏意義。嘉義市美術協會理事長黃美賢帶領會員在高山寫生，除擴展創作場域與合作面向外，也結合農業單位推展農產及藝術文化的社會應用。

黃美賢油畫作品「平安圓滿」以蘋果發音諧音，以及畫面佈滿圓圓蘋果而得名，題材以多品種蘋果接枝同一棵樹上，為農場代表性果樹「蘋果王」特徵。張碧寅水墨彩畫「蘋果紅彤掛滿園 疑似天桃墜人間」，運用嶺南畫灑脫俐落筆法，以及豐富彩墨將生意盎然花鳥呈現紙上，白頭翁上前歌詠，則祝福農場永續經營，年年豐收。

林佩幸油彩畫「紅燈籠」象徵著闔家團圓、圓滿富貴等吉祥，展現中華民族特有的傳統文化。張秀凰油彩畫「臘冬蘋果紅」則透露出蘋果堅毅不撓的精神，如同人們面對困境仍持有正向態度，寓意福壽山農場欣欣向榮。

福壽山農場指出，大自然的造物主是最偉大奧妙的藝術師，畫家才得以大自然為創作素材與靈感，擷取自然精華落筆成畫；4張創作目前在農場旅遊服務中心展示供遊客欣賞，充分展現農場融合藝術、農業、觀光之願景及目標。